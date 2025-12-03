2 декабря 2025 года у хоккейного клуба "Торпедо" был день в Москве между играми с "Динамо" и ЦСКА. В этот день было запланировано мероприятие, посвященное подписанию партнерского соглашения между Альфа-Банком и ХК Торпедо, а также на это мероприятие пригласили главного тренера и некоторых игроков команды. Болельщики Торпедо из Москвы и других городов смогли познакомиться с хоккеистами, задать вопрос, сфотографироваться и взять автограф.