Мостовой про Ливерпуль, ссору с Шалимовым, ЧМ-94 и отказ от мяса
Привет всем любителям российского футбола!
Это новый выпуск подкаста в рамках шоу «Родной футбол», в котором Михаил Моссаковский и Тимур Журавель пообщались с одним из лучших футболистов в истории сборной России — Александром Мостовым.
Почему Царь не ест мясо? А что из еды ему нравится?
Кого Александр считает главным тренером, давшим путевку в жизнь? А как Романцев относится к Мостовому? А какие у него отношения с Валерием Карпиным?
Почему Александр не перешел в «Ливерпуль»? Что за статуя полузащитника в «Сельте» и зачем ее поставили?
Мог бы Мостовой найти себя в хоккее?
А что с личной жизнью? Почему Александр так и не женился? И о ком из девушек вспоминает до сих пор? Желаем приятного просмотра!
Что вас ждет в этом выпуске?
♦️ Обсуждаем знаковые события и людей из жизни Александра Мостового: самые яркие события карьеры, взаимоотношения с тренерами, взгляд на этапы развития российской сборной - в одном выпуске!
♦️ Правда ли, что Александр не ест мясо? Кто из тренеров дал Царю путь в большой футбол? Почему отказался от перехода в Ливерпуль?
♦️ Уникальный формат: гость вытягивает специальные карточки с определенными темами для разговора!
♦️ Личная жизнь, футбольные взгляды, рассказы о прошлом от одного из самых известных футболистов России!
