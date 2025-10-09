Привет всем любителям российского футбола!

Это новый выпуск подкаста в рамках шоу «Родной футбол», в котором Михаил Моссаковский и Тимур Журавель пообщались с одним из лучших футболистов в истории сборной России — Александром Мостовым.

Почему Царь не ест мясо? А что из еды ему нравится?

Кого Александр считает главным тренером, давшим путевку в жизнь? А как Романцев относится к Мостовому? А какие у него отношения с Валерием Карпиным?

Почему Александр не перешел в «Ливерпуль»? Что за статуя полузащитника в «Сельте» и зачем ее поставили?

Мог бы Мостовой найти себя в хоккее?

А что с личной жизнью? Почему Александр так и не женился? И о ком из девушек вспоминает до сих пор? Желаем приятного просмотра!

Что вас ждет в этом выпуске?

♦️ Обсуждаем знаковые события и людей из жизни Александра Мостового: самые яркие события карьеры, взаимоотношения с тренерами, взгляд на этапы развития российской сборной - в одном выпуске!

♦️ Правда ли, что Александр не ест мясо? Кто из тренеров дал Царю путь в большой футбол? Почему отказался от перехода в Ливерпуль?

♦️ Уникальный формат: гость вытягивает специальные карточки с определенными темами для разговора!

♦️ Личная жизнь, футбольные взгляды, рассказы о прошлом от одного из самых известных футболистов России!

