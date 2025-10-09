Привет всем любителям российского футбола! Это новый выпуск шоу «Родной футбол», в котором Михаил Моссаковский и Тимур Журавель пообщались с легендарным нападающим «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Романом Павлюченко.

Какой была жизнь форварда в Англии? Успевал ли Павлюченко тусить с Аршавиным? И с какими эмоциями он и его семья уезжали из Лондона? Каким Романа запомнил Рафаэль Ван дер Варт?

Помнит ли Павлюченко, сколько голов забил за «Спартак», сборную России и «Тоттенхэм»? Важны ли ему забитые мячи и рекорды?

Считает Роман форвард себя легендой «Спартака»? И почему он не вернулся в состав красно-белых после Англии?

Гус Хиддинк действительно лучший тренер в карьере Павлюченко? Чему он научился у голландского специалиста?

Часто ли Роман вспоминает чемпионат Европы-2008? А какой матч считает лучшим в своей карьере? Желаем приятного просмотра — ностальгируйте вместе с нами!

Что вас ждет в этом выпуске?

♦️ Роман Павлюченко вспоминает всех звёзд, с кем играл, лучшие годы российской сборной, а также истории прямиком из Лондона!

♦️ Почему “Спартак” для него - команда души? Кого российский нападающий считает своим футбольным отцом? И какого это, забивать с передач Луки Модрича?

♦️ Истории о белом Ламборгини, Харри Кейне, Гарете Бейле и 10 тысячах долларов от Гинера!

♦️ Где лучше: в Лондоне или в Москве? Чем РПЛ лучше АПЛ? Какой гол Роман считает важнейшим в карьере?

♦️ Личная жизнь Павлюченко: каким спортом занимаются дети? Как относилась жена к карьере в большом футболе?

♦️ Главные события российского и английского футбола глазами одного из лучших нападающих сборной 💪🏾

