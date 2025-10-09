Роман Павлюченко | Гус Хиддинк, Евро-2008, Время в Лондоне | Модрич, Бейл, Ламборгини и Ван Дер Варт
Привет всем любителям российского футбола! Это новый выпуск шоу «Родной футбол», в котором Михаил Моссаковский и Тимур Журавель пообщались с легендарным нападающим «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Романом Павлюченко.
Какой была жизнь форварда в Англии? Успевал ли Павлюченко тусить с Аршавиным? И с какими эмоциями он и его семья уезжали из Лондона? Каким Романа запомнил Рафаэль Ван дер Варт?
Помнит ли Павлюченко, сколько голов забил за «Спартак», сборную России и «Тоттенхэм»? Важны ли ему забитые мячи и рекорды?
Считает Роман форвард себя легендой «Спартака»? И почему он не вернулся в состав красно-белых после Англии?
Гус Хиддинк действительно лучший тренер в карьере Павлюченко? Чему он научился у голландского специалиста?
Часто ли Роман вспоминает чемпионат Европы-2008? А какой матч считает лучшим в своей карьере? Желаем приятного просмотра — ностальгируйте вместе с нами!
Что вас ждет в этом выпуске?
♦️ Роман Павлюченко вспоминает всех звёзд, с кем играл, лучшие годы российской сборной, а также истории прямиком из Лондона!
♦️ Почему “Спартак” для него - команда души? Кого российский нападающий считает своим футбольным отцом? И какого это, забивать с передач Луки Модрича?
♦️ Истории о белом Ламборгини, Харри Кейне, Гарете Бейле и 10 тысячах долларов от Гинера!
♦️ Где лучше: в Лондоне или в Москве? Чем РПЛ лучше АПЛ? Какой гол Роман считает важнейшим в карьере?
♦️ Личная жизнь Павлюченко: каким спортом занимаются дети? Как относилась жена к карьере в большом футболе?
♦️ Главные события российского и английского футбола глазами одного из лучших нападающих сборной 💪🏾
Телеграм-канал «О, Родной футбол!»: https://t.me/rodnoyfootball