Всем привет! Представляем вашему вниманию наше новое шоу — «Алло, это Володька»! В пилотном выпуске Владимир Быстров собрал команду мечты из своих бывших партнеров и попутно рассказал кучу баек из своего прошлого.

Как Аршавин пытался научить Быстрова читать контракты? И почему он не умел делать этого сам?

История про рыбалку: как Быстров подцепил футболиста сборной на крючок?

Почему Владимир считает Гуса Хиддинка самым лучшим тренером сборной России и чему он у него научился?

Кого Быстрову приходилось тащить до кровати?

С кем из вратарей он дружил больше всего? Кого из защитников Владимир назвал самым сильным соперником, против которого ему приходилось играть?

И кого Быстров уважал больше всего? Лучшие истории из карьеры чемпиона России и призера чемпионата Европы! Приятного просмотра!

Что вас ждет в этом выпуске?

♦️ Владимир Быстров вспоминает всех звёзд, с кем играл: от Жиркова и Акинфеева до Аршавина и Халка.

♦️ Кто был самым хитрым тренером? Почему Спаллетти играл двойную игру, а Хиддинк учил Быстрова танцевать?

♦️ Байки о кальяне перед Словенией, коттедже у Малафеева, скандале с Петржелой и казино с Радимовым.

♦️ Веллитон, Дзюба, Павлюченко, Данни - кого Быстров уважал больше всех? И чем удивлял Веллитон за пределами поля?

♦️ Семак, Широков, Денисов - кто больше всего повлиял на карьеру Володьки? И кто с кем дружил?

♦️ Отправляемся к истокам - самые яркие кадры, редкие истории и комментарии самого Быстрова.

https://t.me/thisisbystrik34 - Владимир Быстров

