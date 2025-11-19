Подходит к концу последний международный перерыв в 2025 году. Это значит, что надо вспомнить главные события, произошедшие с главными командами Английской Премьер-лиги!

Денис Казанский, Артём Таран и Кирилл Михайлов прошлись по основным темам. Чего не хватает Челси для борьбы за чемпионство? Чем отличаются методы Гвардиолы от методов Моуринью? Как Манчестер Юнайтед будет справляться без Мбемо, Амада и Мазрауи? Почему Слота не уволят из Ливерпуля даже без места в Лиге Чемпионов на следующий сезон? И когда Арсеналу забирать чемпионство в АПЛ, если не сейчас?

Да мы даже главный мем начала сезона выбрали! Давайте уже смотреть!

