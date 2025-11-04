Десятый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Кирилл Михайлов и Виталий Мягкий во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

Поговорили о норвежском монстре и его подносчиках снарядов, выползающем из кризиса Ливерпуле, лидерах непоколебимого Арсенала, отличной работе Марески и прекрасной шевелюре легендарного фаната Манчестер Юнайтед.

#АПЛ #ливерпуль #арсенал