Устрашающий Холанд, стабильный Арсенал, проснувшийся Ливерпуль и скучающий барбер | Итоги Тура #10
Десятый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Кирилл Михайлов и Виталий Мягкий во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.
Поговорили о норвежском монстре и его подносчиках снарядов, выползающем из кризиса Ливерпуле, лидерах непоколебимого Арсенала, отличной работе Марески и прекрасной шевелюре легендарного фаната Манчестер Юнайтед.
