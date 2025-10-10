Сити ждёт приговора, Гехи мечтает о Реале, а Бруну и Аморим остаются в МЮ | Дайджест #9
В девятом выпуске нашего дайджеста Алексей Гаврилов расскажет вам о новостях последней недели в английском футболе!
Сегодня чествуем Криштиану Роналду и Джордана Пикфорда, слушаем отмазки Постекоглу, выбираем замену Конате и ждем, когда наконец Милнер побьет рекорд Барри.
