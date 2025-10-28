Недавно она весила почти сотню. Сегодня снова тренирует других. Что было между?

В гостях — Мария Кравцова — мастер спорта по художественной гимнастике, тренер, участница сборной России, которая прошла путь от спорта высших достижений до срыва, травмы и лишних кг.

Говорим честно про профессиональный спорт с детства — это выбор? Почему вес в гимнастике — культ, и как за 2 дня вылететь из сборной, про бани, слив воды и цену «быстрого похудения». Как справиться со стыдом, когда ты «олимпийская надежда», а весишь под сотню и что помогло перестать себя ругать и начать реально худеть

Сильный разговор о теле, боли, принятии и поддержке. Без магии и волшебных диет. Только честный путь, на котором можно упасть и снова встать.

