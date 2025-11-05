Выпуск, который держит в тонусе

В гостях — Роман Нагучев, футбольный комментатор, голос, ставший мемом: «Бляяястяще», «Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс».

Но в этом выпуске — не только про футбол и мемы.

Обсудили внешний вид, грань между бодипозитивом и оправданием безобразия и то, почему тренер — это иногда единственный способ попасть в зал. Заглянули за кулисы футбольных трансляций

Говорим честно — про Василия Уткина, болезненные последствия лишнего веса, про РПП у спортсменов, диеты без смысла, про стресс, тусовки, комплексы и стеснение своего тела.

Выпуск, после которого захочется пойти в зал. А если нет — то хотя бы на прогулку с подкастом в наушниках.

