РОМАН НАГУЧЕВ. Как найти время на спорт, когда работаешь 24/7, ты же тренер?
Выпуск, который держит в тонусе
В гостях — Роман Нагучев, футбольный комментатор, голос, ставший мемом: «Бляяястяще», «Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс».
Но в этом выпуске — не только про футбол и мемы.
Обсудили внешний вид, грань между бодипозитивом и оправданием безобразия и то, почему тренер — это иногда единственный способ попасть в зал. Заглянули за кулисы футбольных трансляций
Говорим честно — про Василия Уткина, болезненные последствия лишнего веса, про РПП у спортсменов, диеты без смысла, про стресс, тусовки, комплексы и стеснение своего тела.
Выпуск, после которого захочется пойти в зал. А если нет — то хотя бы на прогулку с подкастом в наушниках.
► Подписывайтесь на соцсети —
впереди ещё больше разговоров про спорт, тело и реальность:
ВК-сообщество: https://vk.com/kristuhaha_fit
Мой телеграм-канал: https://t.me/kristuhaha_fit
Телеграм-канал Ромы: https://t.me/offearth