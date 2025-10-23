Хаби Алонсо готовится к первому Класико, а Ханси Флик наблюдает
Первое Эль-Класико для Хаби Алонсо. А вот Ханси Флик игру пропустит из-за дисквалификации. Противостояние Ламина Ямаля против Киллиана Мбаппе и Винисиуса Джуниора.
