ДАВИД БАГДАСАРЯН. Как не сойти с ума, глядя на идеальные тела, ты же тренер?
Меня зовут Кристина Шувалова, и это подкаст «Ты же тренер!»
Где мы говорим не о том, как стать лучше. А о том, как не сойти с ума в гонке за идеалом
В этом выпуске — Давид Багдасарян, комментатор UFC, голос, который вы точно слышали.
Он комментирует, когда весь мир спит. Иногда — в 5 утра, иногда — всю ночь напролёт.
И при этом: не развалился, не набрал 15 кило, не сгорел. А даже наоборот — держится и выглядит чертовски привлекательно.
Мы обсудим: как сохранить здоровье, когда живёшь по графику, который придумал сатана; можно ли заботиться о теле, не сходя с ума по «форме»; как РПП приходит туда, где ты просто хочешь выглядеть как бойцы на взвешивании и что их тело в тот момент — это НЕ идеал, а побочный эффект одной конкретной даты
Это один из самых честных и здоровых разговоров про тело, спорт, еду и работу, которая выматывает — даже если ты просто сидишь за микрофоном.
