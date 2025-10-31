Меня зовут Кристина Шувалова, и это подкаст «Ты же тренер!»

Где мы говорим не о том, как стать лучше. А о том, как не сойти с ума в гонке за идеалом

В этом выпуске — Давид Багдасарян, комментатор UFC, голос, который вы точно слышали. ⁨

Он комментирует, когда весь мир спит. Иногда — в 5 утра, иногда — всю ночь напролёт.

И при этом: не развалился, не набрал 15 кило, не сгорел. А даже наоборот — держится и выглядит чертовски привлекательно.

Мы обсудим: как сохранить здоровье, когда живёшь по графику, который придумал сатана; можно ли заботиться о теле, не сходя с ума по «форме»; как РПП приходит туда, где ты просто хочешь выглядеть как бойцы на взвешивании и что их тело в тот момент — это НЕ идеал, а побочный эффект одной конкретной даты

Это один из самых честных и здоровых разговоров про тело, спорт, еду и работу, которая выматывает — даже если ты просто сидишь за микрофоном.

