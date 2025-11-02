В 35 ты уже «пенсионер». Но если спорт — хобби, а не контракт, можно и пивка налить, правда?

В гостях — Василий Маврин, полузащитник команды «Акмал» в медиалиге. Ему 35, и он не строит из себя Роналду. Но на поле выходит с огнём в глазах, регулярно нанимает тренеров и честно признаётся: дисциплина — единственный способ держаться на плаву.

Говорим про профессиональный спорт как хобби, когда тебе 30+, о медиалиге: девушки, быт, свадьбы, дети

Обсудили почему добрые дела не продаются, а скандалы — всегда в топе; как спорт вытаскивает из рутины, если ты не профи; что значит выигрывать у себя — без громких трансферов и хайпа

Провокационный, но честный разговор. Без позы, без скандала — и от этого особенно ценный.

Спасибо, что делитесь, комментируете и ставите лайки — ваша поддержка помогает подкасту звучать громче.

