Юнайтед выбирает тренера, Астон Вилла приходит в себя, а Постекоглу всё ещё без побед | Дайджест #8
В восьмом выпуске нашего дайджеста Алексей Гаврилов расскажет вам о новостях последней недели в английском футболе!
Сегодня выбираем замену Амориму, смотрим Лигу Европы, считаем деньги Ньюкасла и травмы в топ-клубах и выясняем, кто будет обучать коммуникации на поле игроков Арсенала.
