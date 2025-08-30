Володя Ткачев влюблен в Гермиону? 😍

Покорение Эльбруса, весёлая история про Омского Володю Ткачева и самый успешный сезон в карьере. Разговорили кэпа в новом выпуске «Против интернета». Погнали смотреть вместе с нами 😉

00:00 Вступление

00:16 Тезка из Авангарда

01:14 Самый успешный сезон

02:35 Влюблен в Гермиону

02:54 Покорил Эльбрус

04:22 Драфт в Канаде

05:47 Карьера в «Ак Барсе»

06:45 Кумир Павел Буре

