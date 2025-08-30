Ткачев против интернета | Кумир Павел Буре, Гермиона – крашиха, восхождение на Эльбрус | ХК Трактор
Володя Ткачев влюблен в Гермиону? 😍
Покорение Эльбруса, весёлая история про Омского Володю Ткачева и самый успешный сезон в карьере. Разговорили кэпа в новом выпуске «Против интернета». Погнали смотреть вместе с нами 😉
00:00 Вступление
00:16 Тезка из Авангарда
01:14 Самый успешный сезон
02:35 Влюблен в Гермиону
02:54 Покорил Эльбрус
04:22 Драфт в Канаде
05:47 Карьера в «Ак Барсе»
06:45 Кумир Павел Буре
