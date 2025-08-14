Дэй против интернета | Номер Илона Маска, мятная жвачка, Кубок Колдера с Фукале | ХК Трактор
Дэй против интернета 🍿
— В телефоне Логана есть номер Илона Маска?
— Логан назвал своего пса в честь Роба Хэмилтона?
— Предлагали сняться в рекламе для Рено Логан?
Если вы не знаете ответа на все вопросы, тогда скорее включайте выпуск. Он получится очень веселым 😉
00:00 Вступление
00:51 Телефон Илона Маска
01:45 Учит русский язык?
02:42 Назвал собаку в честь Роба Хэмилтона
03:03 Реклама для Рено Логан
03:40 Мистер Бабл-гам
05:57 Кубок Колдера
06:30 Гулял в трусах по арене
