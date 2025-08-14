Дэй против интернета 🍿

— В телефоне Логана есть номер Илона Маска?

— Логан назвал своего пса в честь Роба Хэмилтона?

— Предлагали сняться в рекламе для Рено Логан?

Если вы не знаете ответа на все вопросы, тогда скорее включайте выпуск. Он получится очень веселым 😉

00:00 Вступление

00:51 Телефон Илона Маска

01:45 Учит русский язык?

02:42 Назвал собаку в честь Роба Хэмилтона

03:03 Реклама для Рено Логан

03:40 Мистер Бабл-гам

05:57 Кубок Колдера

06:30 Гулял в трусах по арене

Телеграм-канал «Трактора»: @hctraktor