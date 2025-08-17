Кравцов против интернета | Официальный квадробер? Незасчитанная шайба Нью-Джерси| ХК Трактор
Премьера! Кравцов против интернета
Угадай верный факт:
▪️Виталя слушает классику,
▪️Виталя любит смотреть боевики,
▪️В детстве Виталя хотел стать врачом.
Пиши в комментах свой вариант, а правильный ответ узнаешь в выпуске🔥
00:00 Вступление
00:17 В каком городе родился Виталий Кравцов
00:37 Папу Витали перепутали с Яромиром Ягром
01:32 Любимый жанр фильмов
01:55 Каким видом спорта занимался до хоккея
02:08 Самый юный автор гола в плей-офф
02:57 Музыкальный вкус
03:15 Кем хотел стать в детстве
03:57 Сестра Витали замужем за хоккеистом Дмитрием Саморуковым
04:51 Первая шайба в НХЛ
05:36 Любимое блюдо
05:44 На что потратил первые заработанные деньги
06:48 Виталя на в составе сборной России
07:50 Сколько бронзовых медалей в КХЛ завоевал Виталя
08:14 Игра в New York Rangers
09:23 Стиль в одежде
09:48 Официальный квадробер
