Премьера! Кравцов против интернета

Угадай верный факт:

▪️Виталя слушает классику,

▪️Виталя любит смотреть боевики,

▪️В детстве Виталя хотел стать врачом.

Пиши в комментах свой вариант, а правильный ответ узнаешь в выпуске🔥

00:00 Вступление

00:17 В каком городе родился Виталий Кравцов

00:37 Папу Витали перепутали с Яромиром Ягром

01:32 Любимый жанр фильмов

01:55 Каким видом спорта занимался до хоккея

02:08 Самый юный автор гола в плей-офф

02:57 Музыкальный вкус

03:15 Кем хотел стать в детстве

03:57 Сестра Витали замужем за хоккеистом Дмитрием Саморуковым

04:51 Первая шайба в НХЛ

05:36 Любимое блюдо

05:44 На что потратил первые заработанные деньги

06:48 Виталя на в составе сборной России

07:50 Сколько бронзовых медалей в КХЛ завоевал Виталя

08:14 Игра в New York Rangers

09:23 Стиль в одежде

09:48 Официальный квадробер

