Дер-Аргучинцев против интернета | Кумир Дацюк, отъезд в Торонто, дружба с Романовым | ХК Трактор
+4
Телеграм-канал «Трактора»: @hctraktor
10:15
Кравцов против интернета | Официальный квадробер? Незасчитанная шайба Нью-Джерси| ХК Трактор
07:52
Шабанов против интернета | Макс – боксёр? Болельщик Анахайма, Эскобар и Харламов | ХК Трактор
07:38
Ткачев против интернета | Кумир Павел Буре, Гермиона – крашиха, восхождение на Эльбрус | ХК Трактор
07:17
Дэй против интернета | Номер Илона Маска, мятная жвачка, Кубок Колдера с Фукале | ХК Трактор
09:33
Кэмпфер против интернета | Игра против Бенуа Гру в Америке, лучший шеф-повар в округе | ХК Трактор
12:39
Глотов против интернета | Жена хоккеистка, Кузя – сосед, контракт с JOFA, собака Клюшка | ХК Трактор