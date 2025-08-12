Факты про Криштиану Роналду Максима Шабанова подъехали 💪🏻

Макс обожает читать биографии, кататься на горных лыжах, а среди музыкальных предпочтений — Кипелов, «Король и шут», «Парк Горького». Погнали смотреть и узнавать, где правда 😎

00:00 Вступление

00:16 Игра за «Торпедо»

00:50 Любимое хобби

01:23 Пабло Эскобар и Валерий Харламов

02:15 Фанат Анахайма

03:50 Отношение к НХЛ и Овечкину

05:11 Занимается боксом?

06:43 Лакросс Шабанова

