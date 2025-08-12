Шабанов против интернета | Макс – боксёр? Болельщик Анахайма, Эскобар и Харламов | ХК Трактор
Факты про Криштиану Роналду Максима Шабанова подъехали 💪🏻
Макс обожает читать биографии, кататься на горных лыжах, а среди музыкальных предпочтений — Кипелов, «Король и шут», «Парк Горького». Погнали смотреть и узнавать, где правда 😎
00:00 Вступление
00:16 Игра за «Торпедо»
00:50 Любимое хобби
01:23 Пабло Эскобар и Валерий Харламов
02:15 Фанат Анахайма
03:50 Отношение к НХЛ и Овечкину
05:11 Занимается боксом?
06:43 Лакросс Шабанова
Телеграм-канал «Трактора»: @hctraktor