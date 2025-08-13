Кэмпфер против интернета 🍿

— Стивен учит каждый день по одному слову из русского языка?

— Жена Стивена профессионально занималась рыбалкой?

— Стивен мог бы стать юристом?

Погнали вместе разбираться, что здесь правда, а что ложь 🙂‍↕️

00:00 Вступление

00:58 Борщ и пельмени

02:17 Что делал с Кубком Стэнли?

03:18 «Малкин – просто космос»

04:15 Прозвище Стивена

04:52 Блог о бейсболе

05:04 Купание в проруби

05:26 Жена профессионально занималась рыбалкой

06:54 Жена заставила продать BMW M6

09:09 В АХЛ играл против Бенуа Гру

Телеграм-канал «Трактора»: @hctraktor