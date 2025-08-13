Кэмпфер против интернета | Игра против Бенуа Гру в Америке, лучший шеф-повар в округе | ХК Трактор
Кэмпфер против интернета 🍿
— Стивен учит каждый день по одному слову из русского языка?
— Жена Стивена профессионально занималась рыбалкой?
— Стивен мог бы стать юристом?
Погнали вместе разбираться, что здесь правда, а что ложь 🙂↕️
00:00 Вступление
00:58 Борщ и пельмени
02:17 Что делал с Кубком Стэнли?
03:18 «Малкин – просто космос»
04:15 Прозвище Стивена
04:52 Блог о бейсболе
05:04 Купание в проруби
05:26 Жена профессионально занималась рыбалкой
06:54 Жена заставила продать BMW M6
09:09 В АХЛ играл против Бенуа Гру
