Приветствуем хоккейных фанатов! Это новый выпуск шоу - «КХЛ ЗДЕСЬ», в котором Владимир Гучек, Леонид Вайсфельд, Сергей Гимаев и Алексей Емелин обсудили, каким должен быть оптимальный формат чемпионата КХЛ. Стоит ли сохранять перекрёстный плей-офф? Нужна ли общая турнирная таблица? Следует ли менять календарь и увеличивать количество матчей регулярного чемпионата?

Действительно ли нынешний формат КХЛ является оптимальным? Нужно ли отказаться от конференций и перейти к общей таблице? Поможет ли это сохранить интригу в борьбе за плей-офф до последнего тура? Стоит ли увеличивать регулярный чемпионат до 70 матчей? Почему логистика остаётся одной из главных проблем при составлении календаря? Насколько важны дерби для популярности лиги? Должны ли маркетологи влиять на формирование календаря? Следует ли отказаться от перекрёстного плей-офф? Может ли формат с шестнадцатью лучшими командами стать более справедливым? Нужен ли КХЛ плей-ин по примеру других лиг? Какие плюсы и минусы есть у новой системы? И какой формат оказался самым предпочтительным по мнению участников студии?

Приятного просмотра!