Нужна ли серьёзная перестройка московскому «Спартаку» после вылета в первом раунде плей-офф? Кого красно-белым необходимо сохранить любой ценой? Сможет ли клуб усилиться за счёт громких подписаний или сделает ставку на молодых игроков?

Что ждёт московское «Динамо» в межсезонье? Где продолжит карьеру Никита Гусев? Сумеют ли бело-голубые сохранить лидеров и каким будет новый состав команды?

Как минчане компенсируют потери сильных игроков и тренера?

Каким будет будущее нижегородского «Торпедо» под руководством Алексея Исакова? Сможет ли команда сохранить своих лидеров и снова побороться за высокие места на Западе?

Обсуждаем трансферные интриги лета по четырем командам из плей-офф, перспективы клубов и возможные сценарии развития событий в новом сезоне КХЛ.

Приятного просмотра!