Приветствуем хоккейных фанатов! Это новый выпуск шоу — «КХЛ ЗДЕСЬ», в котором Владимир Гучек, Леонид Вайсфельд, Сергей Гимаев и Кирилл Корнилов обсудили перспективы игроков КХЛ, которые должны отправиться в НХЛ, а также разобрали тех, кому стоит вернуться обратно в Россию.

Как Пинчук из минского «Динамо» проявит себя в «Нэшвилле»? Чего ждать от Канцерова, ранее выступавшего за «Металлург», в «Чикаго»? А как покажет себя Набоков, который покидает Магнитогорск ради «Колорадо»? Чем сможет отличиться Бориков после перехода из минского «Динамо» в «Юту»? И как Ильин после перехода из «Северстали» будет играть в «Питтсбурге»?

Почему Колосову стоит задуматься о возвращении в Россию? Что пошло не так у Шабанова в «Айлендерс»? Ивану Федотову будет лучше на родине? Почему Афанасьеву также стоит вернуться в КХЛ? Просветову необходимо пересмотреть свои карьерные перспективы? А Меркулов не смог реализовать свой потенциал в НХЛ? И кому ещё стоит подумать о своих перспективах? Приятного просмотра!