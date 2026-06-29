#КХЛ #КХЛЗДЕСЬ #Хоккей

Что будет с Ак Барсом после ухода лидеров? Почему Хмелевский разочаровал руководство клуба? Должен ли «Ак Барс» считаться главным фаворитом следующего сезона?

Что ждёт «Северсталь» после ухода лучших игроков? Сможет ли команда Андрея Козырева вновь удивить в регулярном чемпионате? Почему череповчане снова провалились в плей-офф? Есть ли у клуба шанс сделать следующий шаг или команда уже упустила своё лучшее окно возможностей?

Сможет ли «Локомотив» сохранить чемпионский настрой и силы? Что ждет команду с новым тренером? И какие ещё изменения ожидают топ-клуб КХЛ перед стартом нового сезона?

Металлург неплохо усилился после провала во втором раунде. Хватит ли теперь габаритов и мастерства команде Разина? Что ждет коллектив Андрея Владимировича в новом сезоне? Всем ли довольно руководства «Металлурга»?

Приятного просмотра!

#КХЛ #КХЛЗДЕСЬ #Хоккей #КубокГагарина #АкБарс #Северсталь #Локомотив #ТрансферыКХЛ #ПлейоффКХЛ #Хартли #Вайсфельд #Гимаев

Пишите в комментариях, какие команды, по вашему мнению, лучше всего усилились этим летом и кого вы считаете главным фаворитом нового сезона!