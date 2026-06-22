Сможет ли «Авангард» сохранить состав, который был в 33-секундах от Финала Кубка Гагарина? Стоит ли Гуляеву задуматься об отъезде в Северную Америку? Что ждёт Мишурова и кто может покинуть омский клуб?

Какие изменения ждут «Нефтехимик»? Сумеет ли Игорь Гришин повторить успешный сезон? Что будет с Федотовым, Хлыстовым и Шафигулиным? И способен ли нижнекамский клуб снова побороться за место в плей-офф?

Как изменится «Трактор» после ухода ряда ведущих игроков? Кто заменит Гросса и Ливо? Нужен ли челябинцам новый первый номер? И сможет ли команда сохранить статус одного из фаворитов Восточной конференции?

Какое будущее ждёт «Сибирь»? Сможет ли Ярослав Люзенков закрепить успех прошлого сезона? И не будут ли от команды требовать 100% выхода в плей-офф, на фоне прошедшего сезона?

Об этом и многом другом — в новом выпуске «КХЛ ЗДЕСЬ». Приятного просмотра!