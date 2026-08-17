Что ждёт действующего чемпиона? Локомотив сохранил костяк чемпионского состава, но отпустил десять игроков и практически не усилил топ-6. Сработает ли принцип «не менять то, что работает»?

СКА собрал самую дорогую платёжку лиги - 994 миллиона. Аймурзин, Бардаков, Вайссбак и Глотов должны усилить атаку, но главный вопрос остаётся в воротах. Кто станет первым номером петербуржцев?

Что ждёт Автомобилист при Кудашове? Барабанов, Гущин, Кадейкин, Слепышев и Ружичка - одна из самых громких трансферных кампаний межсезонья. Пришло время идти за Кубком?

Как изменился Металлург после ухода Набокова и Канцерова? Сможет ли Заврагин стать первым номером? И хватит ли новичков, чтобы компенсировать потери команды Разина?

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Почему Торпедо приходится практически с нуля собирать оборону? Что даст Спартаку атака с Комтуа, Гальченюком и Свечниковым? Зачем Лада устроила самую масштабную пересборку состава? И на что могут рассчитывать Северсталь, Нефтехимик и Адмирал?

Разбираем трансферы, бюджеты, потенциальные сочетания и главные вопросы первых 11 команд КХЛ перед новым сезоном. Кто действительно стал сильнее, кто сохранил позиции, а кто заметно потерял в качестве?

Это первая часть большого разбора всех команд КХЛ. Вторая часть - ещё 11 клубов.

Приятного просмотра!

Таймкоды:

00:00 - О чем выпуск?

04:30 - Локомотив

24:10 - Северсталь

34:35 - СКА

49:07 - Торпедо

58:38 - Спартак

01:14:57 - Лада

01:20:25 - Металлург

01:33:59 - Автомобилист

01:45:50 - Трактор

01:54:52 - Нефтехимик

02:00:39 - Адмирал

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Пишите в комментариях, какая из этих 11 команд, на ваш взгляд, лучше всего провела межсезонье, а какая стала слабее!