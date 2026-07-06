Своя игра КХЛ! Кто оказался сильнее? Корнилов, Вайсфельд или Гимаев? | КХЛ ЗДЕСЬ

Приветствуем хоккейных фанатов! Это новый выпуск шоу - «КХЛ ЗДЕСЬ», в котором Владимир Гучек, Леонид Вайсфельд, Сергей Гимаев и Кирилл Корнилов в любимом формате зрителей - «Своя игра».

Кто лучше знает историю Кубка Гагарина? Кто оказался сильнее в вопросах о чемпионатах мира, судьях КХЛ и клубах Восточной конференции? Насколько хорошо эксперты ориентируются в мемах сезона, карьерах игроков и клубах-партнёрах ВХЛ? Кто быстрее вспоминал легендарных хоккеистов, знаковые арены и интересные факты из истории лиги? Почему вопросы о лучшем комментаторе Земли вызвали столько эмоций? Кто сумел сохранить лидерство до финального раунда? Каким оказался самый сложный вопрос выпуска? И кому в итоге достался главный приз новой «Своей игры»?

Приятного просмотра!