Лондонское дерби угловых, судейский позор и регрессия к среднему | Итоги тура #28

🏁 Двадцать восьмой тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Кирилл Бельский, Кирилл Михайлов и Артем Таран во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 Три корнера – пенальти? Нет, теперь так выглядит среднестатистический матч АПЛ. Арсенал обыграл Челси в дерби угловых и теперь команде Артете нужен всего один гол после подачи этого стандарта, чтобы побить рекорд Вест Бромвича и Олдхэма.

🔹 Манчестер Сити тоже больше мучается, чем играет в футбол. Потные 1-0 с Лидсом, спорные судейские решения и один общий вопрос: кто перестрадает это чемпионство?

🔹 Свои три угловых было и у Ливерпуля – триплетом после подач с угла поля отметилась команда Слота. После матча голландец признался, что это не отражало ход игры, а уже на следующей пресс-конференции заскучал по праймовой Барселоне. Стандарты довели человека.

🔹 Где-то во всей этой суете Игор Тудор пытается достучаться до нас и сообщить, что в Тоттенхэме все намного хуже, чем мы думаем. С днем Святого Тоттерингема, господа.

🔹 Ну а страшный фол Лакруа в игре Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед продолжает беспроигрышную серию дьяволов в лиге. 10 матчей без поражений!

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

