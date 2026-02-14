🏁 Двадцать шестой тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артем Таран, Кирилл Михайлов и Александр Симбирский во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 Мидвик оказался смертоносным: карьеры Томаса Франка и Шона Дайча потеряли потерпели крушение в самых турбулентных командах этого сезона АПЛ. С другой стороны, хуже ведь быть не может?

🔹 Франк – аут, Дайч – аут, у Арсенала тоже аут… аут Кайоде. Арсенал оступается в гостях у Брентфорда и дает нам надежду на долгую концовку сезона.

🔹 Челси выключается на пять минут и теряет важные очки в борьбе за лигочемпионские позиции. Дальше календарь посложнее будет, но тем интереснее!

🔹 Сандерленд потерпел первое домашнее поражение в этом сезоне АПЛ в дождливый вечер на Стэдиум оф Лайт – магию стадиона разрушил Ливерпуль Арне Слота. Много борьбы, кроссов и длинных выносов вперед. Classic!

🔹 Ну а молотки Нуну Эшпириту постригли всех фанатов Манчестер Юнайтед, кроме одного. Могли и победу здесь забрать, но эстетика тура в исполнении Шешко продлило беспроигрышную серию дьяволов в АПЛ – аж 9 матчей!

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

