SILA Нашего футбола 18 тур
Свежий выпуск подкаста «SILA Нашего футбола»
Ведущие Илья Чичеров и Юрий Яхно продолжают разбирать матчи Чемпионата России по футболу под особым углом – через призму юридических событий, сопровождавших игры: интересные кейсы, разбор спорных ситуаций и профессиональный взгляд на футбол через призму спортивного права.
После выхода последнего выпуска проект уходит на новогодний перерыв.
Подключайтесь и будьте в курсе главного!
Подкаст выпущен при поддержке юридической компании SILA International Lawyers совместно с изданием «Спортс».