Смотрите новый выпуск программы «Мы хотим играть в футбол». В гостях у Павла Ботова и Максима Лисового экс-главный тренер «Факела» и «Чайки» Дмитрий Пятибратов, а также экс-тренер Урала Фёдор Щербаченко. По видеосвязи в дискуссии поучаствовал один из главных экспертов по Лиге Пари Сергей Ильёв. С ним обсудили крупное ДТП, в котором «Енисей» попал под «КАМАЗ». Правительство Свердловской области собирается продать 50% акций «Урала». Как это скажется на клубе? «Факел» неудачно слетал в Хабаровск, а Кострома вот уже 5 матчей не может победить. «Родина» и «Ротор» сыграли 0:0, хотя по накалу и количеству моментов матч больше тянул на 3:3. Игроки «Сокола» были счастливы, что уезжают живыми из Саратова. Обсудим весь этот массив событий. А ещё про традиционную рубрику RE_REC не забудем. В ней вас ждёт битва промороликов. Выберем лучший анонс матча 16-го тура от команд Лиги Пари.