Смотрите новый выпуск «Двойки»!

В нём ведущие Александр Седов и Никита Гиль вместе с бывшим футболистом, а ныне спортивным директором ФК «Матч ТВ» Никитой Саламатовым поговорят о жизни игрока во Владивостоке и об опыте выступлений за «Зенит-2». Главной темой тура стали назначение пенальти в ворота «Алании» и последующая реакция тренерского штаба команды из Владикавказа. Также обсудим итоги осенней части сезона в Серебре.