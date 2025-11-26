Смотрите новый выпуск «Двойки»!

В нём ведущие Никита Гиль и Сергей Курманов вместе с главным тренером «Машука-КМВ» Артуром Садировым и защитником «Ленинградца» Никитой Калугиным подвели итоги осенней части сезона в «Золоте» и «Серебре», подробно обсудили все команды, особое внимание уделив выступлениям «Машука-КМВ» и «Ленинградца». Также спросили Артура Садирова про его взаимоотношения с Алексеем Стукаловым. В конце выпуска анонсировали проведение совместного конкурса с «Машуком-КМВ».