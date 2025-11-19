Смотрите новый выпуск «Двойки»!

В нём ведущие Александр Седов и Никита Гиль вместе с главным тренером московского «Велеса» Алексеем Стукаловым обсудили весь тренерский путь специалиста, разобрали, за счёт чего «Велес» смог стать первым в осенней части «Золота», а также выяснили, почему у Стукалова и Садирова есть накал в противостоянии. Также были подведены итоги сезона в «Золоте» и нашего конкурса прогнозов.