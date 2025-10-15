Смотрите новый выпуск «Двойки»!

В нём ведущие Александр Седов и Никита Гиль вместе с комментатором Сергеем Курмановым обсудят последние события в LEON-Второй Лиге А и LEON-Второй Лиге Б, поймут, что случилось с «Муромом» и «Тюменью», а также поздравят «Калугу» и «Родину-2» с выходом в «Золото». Кроме этого, Сергей Курманов продемонстрирует свою легендарную черную тетрадь, в которой есть вся информация о Первой и Второй лигах российского футбола.