Смотрите новый выпуск программы «Мы хотим играть в футбол». В гостях у Павла Ботова и Егора Алексеевичева экс-главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфёнов и спортивный директор ФК «Матч ТВ» Никита Саламатов. 32 дня Парфёнова в Торпедо, что это было? Узнаем ответ из первых уст. Ничья автозаводцев в матче с «Соколом». Посмотрим на этот результат глазами главного тренера саратовцев Младена Кашчелана, который подключился к дискуссии по видеосвязи. Судья отменил чистый гол «Родины» на 93-й минуте. Почему он принял такое решение? Обсудим главную битву тура, в которой «Факел» обыграл «Спартак». У Костромы появился новый защитник-бомбардир. У воронежцев главный по голам всё тот же – Пуси. Выездная победа «Урала» в заснеженном Хабаровске. Как команде Ромащенко удалось справиться не только с джетлагом, но и с погодой? Поговорим и о 4-й крупной победе «Ротора» в сезоне. На этот раз был бит «Шинник». Болотный футбол в Набережных Челнах. «КАМАЗ» и «Волга» месили грязь и попутно назабивали 5 мячей в ворота друг друга. Отметим чудесное спасение «Челябинска» в матче с «Уфой». Команда Пилипчука победила, играя в меньшинстве с 3-й минуты и уступая в счёте 0:1. Послушаем проникновенную речь Тихонова после вымученной победы над «Черноморцем». «Енисею» по мнению тренера нужно набирать очки, чтобы не оказаться в яме с нечистотами. Про нашу традиционную рубрику RE_REC тоже на забудем. В ней вас ждёт битва промороликов от СКА и «Енисея», а также пранк с покупкой нового автобуса, который руководство «Челябинска» устроило собственным игрокам и тренерам