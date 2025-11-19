Смотрите новый выпуск программы «Мы хотим играть в футбол». В гостях у Павла Ботова генеральный директор СК "Ротор" Андрей Кривов, а также комментаторы Сергей Курманов и Александр Седов. Какие задачи стоят перед тренером и футболистами "Ротора"? В чём причины неудачного матча с "Торпедо"? Никита Чагров - лучший вратарь Лиги PARI? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых уст. А ещё обсудим все матчи 19 тура, в том числе историческую победу "Факела" в Саратове, редкое поражение "Урала", прорыв "Родины" на 3 место в турнирной таблице и холодный футбол в Хабаровске.