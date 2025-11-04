В гостях у Павла Ботова и Михаила Гореванова главный тренер костромского «Спартака» Сергей Бондарь, а также экс-наставник «Факела» и «Чайки» Дмитрий Пятибратов. Обсудили выступление дебютанта Лиги Пари и узнали об одном из лидеров изнутри. Также поговорили о победе на классе «Урала» над «Соколом» и КАМАЗа над «Чайкой», а также стопроцентной реализации единственного своего момента «Шинником». «Арсенал» неожиданно выиграл в Волгограде у «Ротора», которому не помогла горячая поддержка трибун. Кроме того, «Енисей» проиграл два последних матча с общим счетом 0:8! Все этом и многое другое смотрите в свежем выпуске программы «Мы хотим играть в футбол».