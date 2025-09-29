Главная
Нет доступа
Контент недоступен для вашего региона
Нули Факела с Чайкой – после них уволили Игоря Шалимова
Футбол
PARI Первая лига
Чайка
+2
Pari Первая лига, 12-й тур, «Факел» – «Чайка» (0:0)
