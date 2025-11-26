Смотрите новый выпуск программы «Мы хотим играть в футбол». В гостях у Павла Ботова и Александра Симбирского побывали главный тренер «Динамо-2» Павел Алпатов и Андрей Мурнин, за плечами которого более 500 матчей в ФНЛ. Денис Бояринцев по собственному желанию покинул «Ротор». Что к этому привело? «Челябинск», несмотря на победу, недоволен судейством в Волгограде. Так ли справедливы эти претензии? Футбол с пометкой «18+» в Уфе. Обсудим огненную пресс-конференцию Омари Тетрадзе, в которой он сравнил игру своей команды с фильмами для взрослых. «Факел» провёл в Уфе один из лучших матчей в сезоне, после которого оторвался на 5 очков от 2-го места и на 10 от 3-го. Можно ли уже отправлять воронежцев в РПЛ или ещё рано? «Урал» потерял очки в главном матче тура, «Спартак» в этом же матче забил свой 16-й мяч со стандартов. «Родина» не смогла поразить ворота «Енисея», при этом не пропустив. Диас списал всё на манеж, А Тихонов объяснил, в чём прелесть этого крытого спортивного сооружения. Помимо матча в Красноярске было ещё 4 встречи, завершившихся вничью. Их также подробно обсудим. Про выездную победу «Нефтехимика» над «Чайкой» со счётом 4:2 и голом-красавцем в исполнении Шильцова также не забудем. «Волга» берёт 3 очка в матче с «Торпедо» благодаря голу и передаче Фольмера. Разогреем вас перед просмотром матча-реванша между сборными ФНЛ и Медиалиги, который пройдёт 5 декабря в Сухуми. Назовём несколько фамилий игроков команды, которую будет тренировать наш гость Павел Алпатов. В качестве десерта – традиционная рубрика Re_rec. В ней вас ждёт трубач, болеющий за «Родину», необычное средство для обогрева ног от массажиста «Урала» и проморолик матча «Енисей» - «Родина» в стиле фильма «Брат 2».