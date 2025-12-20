Зелёное дерби — один из самых принципиальных матчей Фонбет КХЛ. В этом выпуске делюсь впечатлениями о матче «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» 20 декабря 2025 года в Уфе: обзор игры, ключевые эпизоды, спецбригады, игра вратарей, переломные моменты и то, что этот матч говорит о текущем состоянии Уфы и Казани.

В этом видео:

— обзор зелёного дерби «Салават Юлаев» – «Ак Барс»

— какие отрезки и моменты решили исход матча

— спецбригады, вратари и лидеры команд

— что сейчас хорошо, а что вызывает вопросы по игре Уфы и Казани

— как этот матч влияет на расклад на Востоке и ожидания от команд дальше по сезону