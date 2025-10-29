Ремпал в Уфе, что с Самоновым? / Ак Барс и Северсталь в огне / Иван Морозов вернется в ноябре?
Автор блога «Роман с Хоккеем» в этом выпуске рассказал о последних новостях из мира Континентальной Хоккейной Лиги. Главные темы:
1. Ситуация с «Салаватом Юлаевым»: подписание Шелдона Ремпала, слухи о возможном обмене Александра Самонова
2. У «Ак Барса» 10 побед подряд: повторение клубного рекорда и главный матч октября
3. У «Северстали» 7 побед подряд: сильная оборона и голеадор Абросимов
4. Будущее нападающего Ивана Морозова: новости о сроках дисквалификации