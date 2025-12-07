Минское «Динамо» — одна из главных историй первой половины сезона Фонбет КХЛ. Лидер Запада, 47 очков в 32 матчах, 115 заброшенных шайб, 14 побед в 16 играх и серия разгромов соперников — команда, которую всё чаще вспоминают, когда говорят о борьбе за Кубок Гагарина.

Команда завершила тяжёлый дальневосточный выезд и ушла на паузу перед матчем с «Локомотивом» в Ярославле — самое время спокойно разобрать, почему «зубры» так мощно стартовали и чего ждать от них дальше.