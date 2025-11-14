Сборы. День 5. Совместный с Перу перелёт в Сочи, каравай, казаки и встреча с «Фиштом»
Одни из самых насыщенных сборов национальной команды продолжаются — утром после игры сборные России и Перу совместным рейсом вылетели в Сочи, где их встретили казаки с песнями, хлебом и солью.
В Сочи команда практически сразу отправилась на олимпийский стадион «Фишт», где провела восстановительную тренировку.
Что делали футболисты во время полёта? Как спали в самолёте? Что рассмешило игроков ЦСКА на тренировке? Ответы — в новом выпуске дневника сборов!