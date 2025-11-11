День BetBoom матча сборных России и Перу в Санкт-Петербурге!

Накануне команда Валерия Карпина провела предыгровую тренировку на «Газпром Арене» — отрабатывали то, что разбирали на теории, тренировали удары и пенальти. Но еще раньше к сборной присоединился Матвей Сафонов, который ночью прилетел из Парижа после матча за ПСЖ.

Как Даниил Круговой отреагировал на возвращение на родной стадион? Что Сафонов привёз из Франции? И кто оказался самым точным на ударах?

🎥 Всё это — в новом выпуске дневника сборной России!