Сборная России по футболу впервые за два года сыграла в Санкт-Петербурге. Команда Валерия Карпина на «Газпром Арене» провела BetBoom матч против Перу, который завершился ничьей – 1:1.

В новом выпуске уникального формата #ЗаКадром — всё самое интересное, что не попало в эфир:

🎥 кадры из раздевалки,

📋 тактический разбор Валерия Карпина,

🎤 речь Матвея Сафонова в центральном круге,

⚽ обсуждения футболистов в раздевалке

Смотрите всё, что осталось за кадром BetBoom матча Россия – Перу!