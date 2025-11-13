ЗА КАДРОМ: МАТЧ РОССИЯ – ПЕРУ | Тактический разбор Карпина, речь Сафонова и советы Головина
Сборная России по футболу впервые за два года сыграла в Санкт-Петербурге. Команда Валерия Карпина на «Газпром Арене» провела BetBoom матч против Перу, который завершился ничьей – 1:1.
В новом выпуске уникального формата #ЗаКадром — всё самое интересное, что не попало в эфир:
🎥 кадры из раздевалки,
📋 тактический разбор Валерия Карпина,
🎤 речь Матвея Сафонова в центральном круге,
⚽ обсуждения футболистов в раздевалке
Смотрите всё, что осталось за кадром BetBoom матча Россия – Перу!