КАМЕРА НА ВРАЧЕ СБОРНОЙ | РОССИЯ — ИРАН
Полное погружение в атмосферу игры сборной России и Ирана в Волгограде!
Мы закрепили камеру 360° на Павле Скорике – медицинском работнике сборной России, чтобы показать, что происходит на скамейке запасных во время игры.
Оказание помощи Мелёхину прямо во время матча, эмоции игроков и тренерского штаба, победное селфи и другие моменты, которые обычно остаются за кадром.
Приятного просмотра!
#СборнаяРоссии #POV
