Главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл весь матч с микрофоном — на этот раз во время BetBoom матча Россия — Боливия на стадионе «Динамо» в Москве.

Заключительная игра октябрьских сборов завершилась уверенной победой нашей команды — 3:0. Голы забили Сергеев, Садулаев и Алексей Миранчук.

Какие тактические советы Валерий Георгиевич давал в раздевалке? Как скамейка отреагировала на промах Дмитрия Баринова? Что главный тренер подсказывал во время игры и что сказал ребятам после финального свистка?

🎙 Всё это — в уникальном выпуске новой рубрики сборной России!

