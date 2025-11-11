Сборы перед BetBoom матчами с Перу и Чили только начались, а команда уже на второй день отправилась в Санкт-Петербург. Перед этим сборная России в Новогорске провела первую тренировку на поле.

Какие советы вратарям давал Кафанов, почему Головин говорил о «Галатасарае», как команда поздравила Глебова, что Кисляк передал ВГИКу и как прошел перелет из Москвы в Санкт-Петербург?

🎥 Всё это — во втором дне дневника сборов сборной России!