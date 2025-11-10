Учебно-тренировочный сбор сборной России перед BetBoom матчами с Перу и Чили стартовал в Новогорске. Футболисты ЦСКА и «Динамо» прибыли в расположение сборной первыми и уже провели с разным настроением тренировку в тренажерном зале.

Но сбор — это не только тренировки. В новом выпуске показываем, как снимался промо-ролик с участием Кругового, Дивеева и Сергеева, примеривших неожиданные образы: рок-музыкантов, героев фильма «Спасатели Малибу» и персонажей «Астерикса и Обеликса».

🎥 Всё это — в первом дне дневника сборов сборной России!