Сборы. День 6. Вопросы школьников для Карпина, стрим FC 26 и предыгровая на «Фиште»
Предыгровой день в Сочи получился очень насыщенным для сборной России!
Днём главный тренер команды Валерей Карпин отправился в образовательный центр «Сириус», где пообщаться с ним собрались более 100 школьников, задавших тренеру более трёх десятков вопросов — о футболе и не только.
После обеда к команде приехали стримеры Равшан и Стил, с которыми футболисты сборной — Батраков, Кисляк и Круговой — зарубились в FC 26.
Завершился день на «Фиште», где команда провела предыгровую тренировку и закончила её классными ударами по воротам.
Включайте новый выпуск дневника сборов!