Предыгровой день в Сочи получился очень насыщенным для сборной России!

Днём главный тренер команды Валерей Карпин отправился в образовательный центр «Сириус», где пообщаться с ним собрались более 100 школьников, задавших тренеру более трёх десятков вопросов — о футболе и не только.

После обеда к команде приехали стримеры Равшан и Стил, с которыми футболисты сборной — Батраков, Кисляк и Круговой — зарубились в FC 26.

Завершился день на «Фиште», где команда провела предыгровую тренировку и закончила её классными ударами по воротам.

Включайте новый выпуск дневника сборов!